Musica e adrenalina con gli XMasters: l'energia scorre sulla "spiaggia di velluto"

XMasters torna a far vibrare la spiaggia di velluto: in 1320 ai nastri di partenza per l’Alba Run, il running mattutino capace di calamitare gli amanti del fitness dalle 5,40 per fondere la magia dell’alba con il benessere della corsa (o della passeggiata di 5 km). Fino a domenica 24 luglio saranno numerosi gli sport da poter testare lungo il tratto di spiaggia libera del Lungomare Mameli di Senigallia: all’interno del Village, XMasters shared by Radio Deejay e m2o darà la possibilità a tutti di praticare kitesurf, skate, bmx, parkour, cross training, beach rugby, triathlon, wing foil, vela e yoga. C’era attesa nell’aria per la Triathlon olimpica, per la quale hanno gareggiato in 1080 (oltre 400 nella specialità olimpica. Nella giornata di domani invece si disputerà il Triathlon Sprint, percorso che prevede distanze dimezzate rispetto a quello olimpionico: il tracciato è infatti composto da 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. In programma poi le finali di Cross Training (a partire dalle 9) e Wingfoil: sulle acque di Senigallia acrobatiche ali gonfiabili sfrecceranno come saette (dalle 10:30) per aggiudicarsi il titolo della seconda tappa dei campionati nazionali. Per gli amanti del workout l’appuntamento domani è doppio: ci si potrà allenare insieme a Vittoria Fox sia alle 11:30 che alle 13:00. I patiti del ring potranno tirare di boxe alle 18:30 ed alle 20, mentre per tutto il corso della giornata si tengono workshop di jump rope insieme Mauro D’Angelo e Daniele Vecchioni.

Wind surf, wing surf, sup, vela, flyboard, fliteboard e jet surf si potranno testare domani (su prenotazione) dalle 10 alle 19:30 in compagnia di Mattia Lancia e Massimo Nardis, mentre la Dynamocicli darà l’opportunità ai più curiosi di testare le bmx dalle 10 alle 12, con contest alle 16 e alle 19. Non mancherà infine lo spazio per l’ecostostenibilità: al Club Nautico dalle 18 ‘Pesci alieni – da minacce a nuove opportunità’ sarà il tema al centro del laboratorio dedicato alla biodiversità.

XMasters è anche e soprattutto musica: stasera dalle 23 si ballerà con i Trashick sulle musiche degli anni 2000. E tutti i giorni dalle 18:30 all’Arena Beach Club il djset di Radio Deejay e m2o per la serata targata ‘Frenetik & Kwality’ accompagnerà il pubblico dal tramonto sul mare fino a tarda notte. L’edizione 2022 di XMasters shared by Radio Deejay e m2o è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.