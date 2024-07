105XMasters scalda i motori, si parte con l’Alba Run. Tra i 2000 partecipanti l’influencer Davide Campagna

SENIGALLIA - 105 XMasters scalda i motori, o meglio le gambe! La 13ma edizione dell’evento più atteso dell’anno parte alle prime luci. Letteralmente. Alle 5,38 di sabato 13 luglio via all’Alba Run, che quest’anno conta quasi 2mila iscritti. Ospite d’eccezione, Davide Campagna (foto in basso), uno dei food&sport influencer più seguiti sui social con il suo canale Instagram “Cotto al dente”. Campagna parteciperà alla 10 chilometri, per poi guidare il rilassamento muscolare dal palco al termine della corsa. Alle 17,30, sempre sul palco principale, presenterà il suo libro “Universo benessere”.

Pronti, partenza, via

Il Village, punto di raduno, aprirà alle 5. L’alba run si dividerà in diverse categorie: la 10 chilometri run, la 6 km walk, la 6 km walk con il cane e la 4 km SUP. In quest’ultimo caso andranno portate al seguito la propria tavola e pagaia. Per la 10 km run, partenza dal Village di 105 XMasters per poi toccare il porto e il centro città con il Duomo, piazza Saffi, la Rocca e il Foro Annonario. Percorso simile per entrambe le 6 km, con esclusione della zona portuale, Duomo e Foro Annonario.

Cullati dalle onde

Per la pagaiata in SUP, si partirà dal Village di XMasters, giro di boa al porto per poi tornare al punto di partenza. Non è una competizione ma un’attività amatoriale dove però è necessaria una pratica base del SUP. Il percorso sarà seguito dallo Staff di XMasters. E’ possibile la partecipazione di ragazzi dai 14 ai 18 anni accompagnati dai genitori. Al temine delle attività si farà colazione tutti insieme.

La App XMasters

105 XMasters mette a disposizione la sua app ufficiale per prenotare corsi e attività. Una volta scaricata l’applicazione, dopo aver effettuato l’iscrizione, 105 XMasters regala un corso sportivo a scelta. I successivi sono previsti a pagamento, a costi comunque ridotti rispetto al prezzo di mercato.