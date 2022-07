XMasters 2022, parata di vip per l'evento dell'estate: Massimiliano Rosolino fra gli special guest

SENIGALLIA - Arrivano grandi nomi per l’undicesima edizione di XMasters shared by Deejay e m2o, la kermesse di sport adrenalinici che dal 16 al 24 luglio animerà il litorale di Senigallia. Gli special guest per l’edizione 2022 provengono dal mondo dello sport, ma anche dell’intrattenimento: ci saranno il nuotatore Massimiliano Rosolino in collaborazione con Arena e il radio-conduttore di Radio Deejay Gianluca Gazzoli, la fitness influencer Giulia Calcaterra (ambasciatrice ufficiale Foodspring), l’atleta di MMA Alessio Di Chirico detto ‘Manzo’ e il content creator Nick Pescetto. Questi nomi si aggiungono alla già annunciata presenza del surfista Roberto D’Amico, del diver Marco Spinelli e delle gemelle Cavina, le azzurre della nazionale di rugby.

Il pluripremiato campione di nuoto Massimiliano Rosolino, noto per aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 e per essersi fatto conoscere anche al mondo della tv fra ‘Pechino Express’ e ‘L’isola dei famosi’, sarà all’Arena Beach Club di XMasters domenica 24 luglio, insieme al suo main sponsor. A partire dalle 11 Rosolino sarà presente allo store Arena, per poi tenere alle 15:30 un corso di nuoto rivolto ai primi dieci che aderiranno iscrivendosi al sito ufficiale di XMasters (le iscrizioni prenderanno il via giovedì 7 alle ore 17); infine Rosolino saluterà i fan alle 17 dal palco principale. Inoltre per tutta la durata dell’evento l’Arena Beach Club, dalle 18:30 alle 21, ospiterà djset fra cui, da cerchiare in rosso, l’appuntamento del 23 luglio Samuel dei Subsonica. Bellezza e wellness si fondono con la fit-influencer Giulia Calcaterra, che arriverà al Village di XMasters sabato 23 per proporre a mezzogiorno un workout (su prenotazione) con il supporto di Foodspring, insieme al collega ambassador Giorgio Galbiati. Il noto brand di alimenti proteici sarà a disposizione del pubblico il 16 e il 23 luglio per offrire, su prenotazione, allenamenti gratuiti. Dal profilo Instagram della Calcaterra (alias Selvatica) è possibile immergersi in un tour fra viaggi e sport adrenalinici: per lei sono all’ordine del giorno tuffi spettacolari e paracadutismo, immersioni, snowboard e tanto surf. La fit-influencer si intratterrà al village per tutto il corso della giornata, fra interviste e foto con i fan, testando numerose attrazioni sportive presenti sulla spiaggia di velluto.

Grande protagonista da sempre a XMasters è la musica: per gli amanti dei djset arriverà a Senigallia anche Gianluca Gazzoli, noto conduttore radiofonico di Radio Deejay che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle fortunate collaborazioni con ‘The Voice’, ‘Quelli Che Il Calcio’ e ‘Domenica In’ fra il 2016 e il 2017. Sportivo per natura, adora praticare snowboard e skateboard: XMasters non può che essere il suo habitat ideale. Le arti marziali miste saranno rappresentate da Alessio Di Chirico. Classe 1989, l’ex giocatore di football americano italiano oggi combatte nella categoria pesi medi per la federazione statunitense UFC (Ultimate Fighting Championship), nella quale è stato il terzo italiano di sempre a competere. Il prossimo 3 settembre, inoltre, ‘Manzo’ tornerà nella gabbia più famosa del mondo: il fighter romano combatterà nella UFC capitanata da Dana White a Parigi e sarà nella main card contro il russo Roman Kopylov.

Non mancherà neanche Nick Pescetto, noto su Instagram per portare il suo pubblico a caccia di brividi fra sport adrenalinici e avventure. Armato di GoPro, cattura ogni istante del suo invidiabile lifestyle in giro per il mondo, facendo del social media creator il suo stile di vita. A XMasters la ‘Creative Academy’, di cui Pescetto è fondatore, organizzerà work shop dal 21 al 24 (info e prenotazioni su www.yourcreativeacademy.it). XMasters, con il suo mix di sport e divertimento, attrae ogni anno sportivi e curiosi da tutta Italia e non solo: skate, bmx, parkour, cross training, beach rugby, triathlon, wing foil, kitesurf, vela e yoga sono solo alcune delle numerose discipline che si potranno praticare. Un grande evento che fonde wellness e intrattenimento, deejay set e momenti di riflessione su inclusività e ecosostenibilità all’interno di oltre 40 mila metri quadrati in riva al mare. L’undicesima edizione è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.