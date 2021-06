XMasters 2021: la rinascita parte dallo sport: si parte il 17 luglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Senigallia, 1 Giugno 2021 - Gli ‘XMasters’ compiono dieci anni, celebrando l’anno più difficile ma allo stesso tempo importante di sempre, un’edizione all’insegna della ripartenza, ideata rispettando tutti i protocolli di sicurezza necessari, ma con lo stesso identico DNA delle passate edizioni, tanto coraggio e moltissime novità. Da sempre ‘XMasters’ si è configurato come un evento fuori dal comune, dove è possibile assistere e provare direttamente sport meno noti ma altamente spettacolari ed adrenalinici. Quest’anno l’evento si svolgerà all’interno di un’area totalmente circoscritta, mantenendo le caratteristiche di un ‘beach-village’ entro il quale sarà possibile assistere a discipline come, slackline, wakeboard, skateboard, calisthenics, e altro ancora, ma sarà possibile anche praticare direttamente moltissime attività come sup, kayak, kitesurf, skate, windsurf, vela, skateboard e offroad lungo un tracciato speciale lungo il quale si potranno testare i nuovi modelli JEEP 4xe. Non mancheranno flyboard, acrobatica, fitness, yoga, running, longboard, fighting, rugby e cross training, tutto nella più totale sicurezza. Xmasters significa sport e divertimento, ma anche rispetto per l’ambiente, partendo dall’area che ospiterà l’evento, tramite una precisa strategia che regola l’utilizzo minimale di plastiche, carta e materiali non riciclabili durante tutto l’evento, abbinato ad una puntuale raccolta differenziata verso tutta l’area EXPO, ed il coinvolgimento di aziende attente all’ambiente e al territorio attraverso un’attività quotidiana di ‘Beach cleaning’. Sempre in tema di ambiente, la decima edizione di XMasters ‘respirerà’ grazie alla ‘Green Area’, posta al centro del village, un ambiente ove ci si potrà rilassare o svolgere workshop che richiedano un luogo raccolto e riservato. Non mancheranno gli appuntamenti notturni con la grande musica, naturalmente nel massimo rispetto dei regolamenti in vigore, che anche per quest’anno godranno della consulenza artistica/musicale di Radio DEEJAY title sponsor dell’evento. Assicurata quindi la colonna sonora alla ‘night life’ di XMasters sempre in forma controllata e a norma, con procedure regolate per l’accesso ai concerti ed agli eventi, fruibili solo tramite pre-registrazione on line, con check-in all’ingresso per aver sempre perfettamente coscienza del numero di presenze all’interno dell’area show.