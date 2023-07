XIX ed. del Premio Nazionale Franco Enriquez – Città di Sirolo

Si svolgerà, a Sirolo, il 30 agosto, la XIX ed. del Premio Franco Enriquez che, quest’anno verrà assegnato alla carriera a Filippo Timi, regista e attore, e a Elena Mannini, costumista e scenografa, al regista Giancarlo Nicoletti, per la riscrittura e la messinscena “I due Papi” e a Giorgio Colangeli, miglior attore, dello stesso spettacolo, a Agnese Fallongo, autrice e interprete di “I Mezzalira” con il Teatro degli Incamminati, a Michele Placido miglior attore per lo spettacolo “La bottega del Caffè” di C. Goldoni, a Claudio Casadio miglior attoreIN de “ L’ Oreste” della compagnia Accademia Perduta Romagna Teatro e a Corrado D’Elia per “L’Iliade” (riscrittura) del poema omerico.

Allo scrittore di teatro e straordinario attore Vittorio Franceschi, il premio per la drammaturgia per la novità assoluta: “Il Domatore”, produzione del Teatro Due di Parma e del Centro Teatrale Bresciano. A Valter Malosti per la direzione artistica di ETR Emilia-Romagna Teatro Fondazione, a Mariano Rigillo per la direzione artistica del teatro CIAK di Roma. E in memoria e nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani alla Fondazione don Lorenzo Milani di Firenze. Infine, un riconoscimento all’opera encomiabile e duratura dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Invece, nella sezione fotografia e cinema troviamo al fotografo e regista Lorenzo Cicconi Massi.

Per la letteratura e la poesia a: Emilio Isgrò per la raccolta di poesie “Sì alla notte”, editore Guanda, al poeta Eugenio De Signoribus per la raccolta di poesie “Nel villaggio oscuro”, editore Manni, alla poetessa e grecista Gabriella Cinti per la raccolta la raccolta “Prima”, editore Puntoeacapo.

Per la comunicazione musicale al fisarmonicista Jazz di fama mondiale Luciano Biondini, alla compositrice e pianista Jazz Rita Marcotulli, al chitarrista e cantautore Massimo Germini per il suo album “Qualcosa di famigliare”, al cantautore Edoardo De Angelis e al chitarrista Michele Ascolese, per l’Album “Il Cantautore Necessario 2 ”.

Il Premio ospiterà, dal 1 al 30 agosto, due mostre: la prima dedicata al Festival di Teatro alle Cave, mentre la seconda in memoria di Don Lorenzo Milani. Inoltre, la Rassegna Teatrale “Sipario Aperto”, vetrina del premio e di incontri culturali, comprende in cartellone cinque spettacoli e la premiazione di alcuni artisti in questa edizione. Il primo appuntamento è il 5 agosto: la serata è dedicata a don Lorenzo Milani per i cento anni dalla nascita. Gli attori Arianna Ninchi e Andrea Caimmi interpreteranno il testo “Discorso sulle lettere a una professoressa della scuola di Barbiana e la rivolta degli studenti” scritto da Franco Enriquez e Franco Cuomo. Lo spettacolo con regia dello stesso Enriquez fu rappresentato alla Biennale di Venezia nel 1968 con la “Compagnia dei Quattro”.



Gallery



Il 18 agosto: interpretazione de “L’Iliade” di Omero con l’attore Corrado D’Elia dell’omonima Compagnia; il 23 agosto il concerto di Massimo Germini (storico chitarrista di Roberto Vecchioni) che presenterà il suo album “Qualcosa di famigliare” autore dei testi il poeta Michele Caccamo; il 28 agosto sarà la volta di Vittorio Franceschi con la lettura scenica del suo “Il domatore”; il 29 agosto il concerto del fisarmonicista di Luciano Biondini. A conclusione di questa edizione, il 30 agosto, serata ufficiale di consegna dei Premi 2023, i poeti, Emilio Isgrò, Eugenio De Signoribus e Gabriella Cinti dialogheranno sulle opere premiate con Salvatore Ritrovato dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nel belvedere di Sirolo.