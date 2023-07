Sport e adrenalina a XMasters: arrivano le gare in spiaggia

A Senigallia il Village di XMasters torna ad ospitare per il dodicesimo anno competizioni di alto livello fra pattinaggio, cross training, beach rugby e tanti sport acquatici. Novità assoluta dell’edizione 2023: sabato 15 e domenica 16 faranno tappa a 105XMasters gli atleti della Hero Battle Cup, competizione di pattinaggio freestyle dove si sfideranno atleti provenienti da Taiwan, Polonia, Ucraina e Arabia, che gareggeranno nelle specialità Classic e Battle nelle categorie Junior e Senior. A rappresentare l’Italia ci saranno, fra gli altri, la fidardense Viola Luciani, campionessa mondiale di pattinaggio freestyle nonché la più giovane pattinatrice italiana di sempre a vincere un oro mondiale, e i talentuosi Manuel Moretti e Daniele Salzillo, secondo e terzo classificato nella specialità Battle nella tappa di Porto Recanati.

Il primo weekend prevede inoltre l’ottava edizione di XMasters Cross Challenge, una gara dalla durata di due giorni capace di trasformare l’arena di sabbia in un vero e proprio palcoscenico per oltre 100 atleti suddivisi in 7 categorie che si sfideranno sotto il sole per superare i propri limiti. Il cashprize è pari a 1.700 euro e saranno offerti numerosi gadget da parte degli sponsor. Sempre nel primo weekend si terranno i contest di surfskate, beach handball e longboard dancing sul tratto di spiaggia libera, mentre per gli amanti dell’acqua ci sarà la competizione di wingfoil. Lo special guest delle onde sarà il pluricampione di surf Roberto D’Amico, amato dai suoi followers non solo per le sue gare adrenaliniche sulla tavola, ma anche per la sua attenzione verso l’ecosistema marino: il surfista effettuerà un cleanup nel tratto antistante il Village insieme ai fan domenica 16 a partire dalle 10.

Protagonista del secondo finesettimana di 105XMasters sarà ‘XM Beach Rugby’: sabato 22 e domenica 23 sono in programma le sfide fra le categorie senior, maschile e femminile, e non mancheranno gare di Touch, Old, Rubgy Inclusivo, Minirugby e altre categorie. In tutto 40 squadre si alterneranno in tre campi da gioco sulla spiaggia di velluto. C’è attesa nell’ultimo weekend di XMasters anche per la Strong Man, la sfida a colpi di prove di forza fra lanci e sollevamenti di diversi pesi per decretare il più forte della spiaggia. Si disputerà inoltre il Campionato Italiano di sup race, la competizione per gli amanti dell’equilibrio sulla grande tavola con cui solcare le onde. Nella green area, allestita grazie alla collaborazione con Vivai Acciarri (realtà marchigiana leader nel mondo dell’allestimento vivaistico che da ormai tre anni arricchisce il Village di XMasters), per gli amanti del relax e della flessibilità sarà possibile fare yoga dalle 6:30 con Meg Vibes, Jacopo Ceccarelli, Michela Maltoni, Vera Bettiol ed altri insegnanti per iniziare la giornata con il piede giusto. Per i patiti di padel, sarà allestito un campo dedicato da giovedì 20 a domenica 23 luglio con open training, simulazioni e torneo. Non mancheranno i deejay set, dall’aperitivo fino a tarda notte, a cura dello staff di XMasters e di Radio 105, media partner dell’evento che si collegherà in diretta dal Village ogni giorno dalle 18.

Confermata anche per quest’anno l’importante partnership fra CIP Marche e INAIL Marche, che si uniranno in uno stand privo di barriere architettoniche, da raggiungere grazie a una pedana dal Lungomare Mameli. Ivan Cottini, Daniele Cassioli e Patrizia Saccà sono solo alcuni degli atleti ospiti paralimpici al Village, a disposizione dei fan per performance, autografi e momenti di aggregazione. “La nostra manifestazione nasce nel segno dello sport, che intendiamo come momento di divertimento ma anche e soprattutto come volano di condivisione e quindi inclusione” fanno sapere gli organizzatori di XMasters.

Da quest’anno per la prima volta sarà inoltre possibile iscriversi agli allenamenti e rimanere aggiornati sui programmi del Village grazie alla nuova app ‘XMasters’ a disposizione di atleti e curiosi. Solo l’anno scorso il Village di 40 mila metri quadrati aveva registrato oltre 70 mila presenze fra atleti in gara e turisti; il programma di work out e workshop sarà particolarmente ampio e potrà contare su una pedana di 400 metri quadrati e sull’Area Kids, altra novità dell’edizione 2023 della manifestazione.

L’evento è organizzato da Skills Comunicazione e prevede il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche, INAIL Marche, Jeep e Radio 105. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’.