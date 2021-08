X-Falco 2, tutto pronto per la finale: il vincitore scelto da pubblico e giuria

Restano ancora pochi posti per assistere alla finale di X-Falco 2, il talent show tutto falconarese che si ispira al format televisivo X-Factor, organizzato in collaborazione con Art Dream Musical di Stefano Mari, associazione che ha ideato lo spettacolo.

La serata conclusiva si svolgerà giovedì 26 agosto, alle 21, al parco Kennedy e l’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione tramite la piattaforma online del Comune (al link dedicato) oppure chiamando il numero 3394600974 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11). A sfidarsi sul palco del Kennedy saranno 17 finalisti, individuati nel corso dell’estate attraverso le selezioni negli stabilimenti Le Palme e Giemme Bar’s. Per la categoria ‘Gruppi’ in lizza ci sono cinque concorrenti: Hawkesi, Panic Duo, Fool n' Joker, Evin & Chico, Riccardo e Fabio. Quattro gli sfidanti per la categoria ‘Over’: Tommaso Bugiolacchi, Marco Cocchi, Marco Gioia, Barbara Battisti. Per gli ‘Under’ si sfideranno Federico Orciani, Maria Fortuna, Elena Mancini e Lucia Lubrano. Infine i concorrenti per la categoria ‘Junior’ sono Luca Mancini, Melissa Agliottone, Giulia Mari, Elisa Monina. Proprio in vista della finale, in questi giorni sui social viene diffuso un breve video con una presentazione di ciascun finalista. Anche nella serata di giovedì ogni artista, prima dell’esibizione, sarà presentato attraverso un video proiettato su un maxi schermo dietro al palco. A presentare la serata saranno Giacomo Giampieri e Maurizio Pellecchia.

Ogni categoria sarà valutata dai rispettivi giudici, che sono Andrea Principi (storica voce di Radio Center Music), Federico Ragni, Elena Mari e Alice Russi, Alfredo Iorio. Ci sarà anche una giuria tecnica presieduta da Angela De Pace dell’associazione Artemusica (che ha collaborato alla selezione dei partecipanti) e composta da Fabio Mammarella, Silvia Ridolfi e Cecilia Raponi. A quella dei giudici si aggiunge la valutazione del pubblico, che potrà esprimersi attraverso il televoto. Al termine della competizione sarà decretato un unico vincitore, che si aggiudicherà un viaggio per due persone messo a disposizione da Zepponi Tour. Dalla giuria tecnica sarà aggiudicato anche un premio Artemusica, mentre il pubblico decreterà l’artista più votato. In occasione della finale sono previste alcune modifiche alla viabilità, in particolare sarà vietato il transito dalle 21 alle 24 lungo il viadotto di via Repubblica nel tratto compreso tra via Trieste e via Spagnoli e in via Trento nel tratto sottostante lo stesso viadotto.