X Falco, la star di "Cherofobia" Martina Attili ospite speciale

La kermesse canora prende il via domani 27 giugno. Grande attesa per la special guest Martina Attili, star di X Factor

Arrivano dal nord e dal centro Italia i concorrenti che, a partire da domani 27 luglio, si sfideranno a colpi di note durante le selezioni di X-Falco, arrivato alla seconda edizione. Il talent show organizzato da Art Dream Musical e dalla scuola di musica Federico Marini, in collaborazione con il Comune, domani sceglierà i primi artisti durante una serata che si svolgerà a partire dalle 21.30 allo stabilimento Le Palme. La seconda audizione è invece prevista per il 5 agosto al Giemme Bar’s. Entrambe le selezioni permetteranno di individuare 12 artisti che parteciperanno alla finale, prevista il 26 agosto alle 21 al Parco Kennedy, con special guest Martina Attili, finalista di X-Factor 2018. Una serata che si preannuncia davvero calda: nell’edizione dell’anno scorso i 200 posti disponibili sono andati esauriti in pochi giorni e il video della serata ha raggiunto 25mila persone.

Di queste, 600 hanno partecipato al televoto. Numeri che, quest’anno, hanno fatto registrare un boom di concorrenti: sono state 32 le iscrizioni, tra le quali otto band musicali composte da almeno cinque elementi. I concorrenti arrivano anche da Varese, Padova, Pescara, oltre che da Pesaro e Ancona e hanno un’età compresa tra 11 e 63 anni. A salire sul palco del parco Kennedy, il 26 agosto, saranno tre artisti per ognuna delle quattro categorie: Junior (da 11 a 17 anni), Under (da 18 a 25 anni), Over (da 26 anni in su) e Gruppi musicali. Si potrà assistere liberamente alle audizioni di domani e del 5 agosto, mentre per la finale del 26 agosto al parco Kennedy l’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione: si può telefonare al 3394600974 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11) oppure registrarsi online al link https://tinyurl.com/87j572a6.