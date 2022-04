World Circus Day, il circo Takimiri festeggia sul palco

Sabato in tutto il mondo si festeggerà il World Circus Day, la giornata internazionale dell’arte circense giunta alla 12esima edizione e ideata dalla principessa Stephanie di Monaco. Lo storico circo delle Marche Takimiri verrà a Filottrano e, da sabato a lunedì, vi sistemerà il suo tendone proponendo ben 5 spettacoli.

Lo spettacolo sarà un mix di circo classico e contemporaneo (senza animali) e ricco esibizioni di vario tipo con il popolare Clown Banana, il lanciatore di coltelli, emozionanti performance ad alta quota e le esilaranti gag del teatro che fu. Sì perché il nonno Antonio lavorò con De Filippo e il circo proporrà farse comiche rivisitate. È proprio al nonno Antonio Taddei che si deve il passaggio al nome d'arte Takimiri, datogli da giapponesi che rimasero esterrefatti dal un suo numero alla fune vestito da Tarzan.

La sua opera è portata avanti con la stessa passione dal figlio Ulisse, dall’altro figlio Danglar che funge da presentatore, nonché dalle nipoti Tresy e Heidi. La prima per anni è stata popolare volto anche in tv, presente nel cast della fiction di Rai1 “Un medico in famiglia” e Heidi omaggerà Carla Fracci dando vita ad uno spettacolo da brividi, unico in Italia.

Si tratta della terza tappa del nuovo tour che, dopo Montecosaro e Casette Verdini, giunge a Filottrano. Le altre date sono andate tutte esaurite, quindi è bene acquistare i biglietti in anticipo. Gli spettacoli si svolgeranno nel tendone riscaldato, da circa 200 posti, sistemato nel piazzale della Protezione Civile grazie al patrocinio del Comune. Due gli appuntamenti sabato, alle 16.30 ed alle 21, altrettanti domenica alle 16 ed alle 18.30, quindi lunedì alle 17. Si consiglia la prenotazione al 347 3383146, oppure dal sito circotakimiri.com.