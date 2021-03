White rabbit, red rabbit: alle Muse lo spettacolo per sfidare il mondo

Sabato, ad un anno dal primo lockdown dei teatri, le Muse sfidano i grandi del mondo. La data del 13 marzo ha un significato particolare per il mondo del teatro: è il giorno in cui, nel mondo, tutti i teatri hanno chiuso le porte al pubblico.

Per l'occasione 200 teatri di 43 Paesi, tra cui, in Italia, il Teatro delle Muse di Ancona, presenteranno al pubblico lo spettacolo che ha reso celebre il drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour: “White rabbit, red rabbit”. Nel giorno che ricorda la più lunga chiusura dei teatri della storia moderna Nassim Soleimanpour e la sua casa di produzione Aurora Nova di Berlino hanno deciso di creare un evento globale concedendo gratuitamente i diritti di presentazione dello spettacolo a teatri sparsi in tutto il pianeta.

L’iniziativa vuole infondere speranza in un momento di grande incertezza ed isolamento attraverso uno spettacolo che è prova tangibile di come la creatività sia in grado di sconfiggere le avversità. Lo spettacolo sarà presentato dal vivo nei Paesi dove è finalmente consentito e online laddove i teatri sono ancora chiusi. La storia dello spettacolo, rappresentato in tutto il mondo, tradotto in più di 30 lingue ed interpretato da attori ed attrici famosi, è anch’essa singolare. In Italia lo spettacolo sarà rappresentato sul palcoscenico delle Muse, a causa delle disposizioni vigenti, senza il pubblico in sala che sarà invece connesso online sulla piattaforma zoom. L’interprete scelto per la serata è l’attrice Petra Valentini, che, imperativamente affronterà il testo ignorandone preventivamente il contenuto.

«Sarà un’esperienza unica ed irripetibile - si legge nella nota - condivisa con altri 200 teatri in 43 Paesi ed avverrà nello stesso orario (le ore 20) in ogni parte del mondo, producendo dall’Europa all’Australia una moltitudine di spettacoli che si susseguiranno nel corso di 24 ore, davanti al pubblico in sala o su schermo creando un’unica immensa comunità teatrale. Centinaia di interpreti accetteranno la sfida di leggere un testo che non conoscono di fronte ad un pubblico, nello stesso momento e alla stessa ora, per riempire di teatro il pianeta nell’arco di una sola giornata».

Lo spettacolo è gratuito e prevede interazione con il pubblico. Durata da 50 a 70 minuti. L’accesso è gratuito. Per partecipare è necessario prenotare qui e compilare il form dedicato. Alla ricezione del form verrà inviato automaticamente il link per la diretta. Per ulteriori informazioni scrivere a info@marcheteatro.it.