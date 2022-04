Lavoro e futuro: un evento per orientarsi

Dopo l'evento online di orientamento universitario, l'Associazione ImpAct, organizzazione di giovani studenti e lavoratori di Jesi e Vallesina, prosegue l'attività con un evento di orientamento al lavoro. Tale momento è pensato principalmente per studenti universitari ma anche per quelli delle scuole superiori e per tutti/e coloro che vorranno prendervi parte, e si pone come fine quello di aiutare, con pratici consigli e suggerimenti, quanti devono ancora approcciarsi - o hanno avuto alcune difficoltà nel farlo - al complesso mondo del lavoro.

«L'appuntamento - dicono gli organizzatori - in programma nei pomeriggio di giovedì 21 e venerrdì 22 aprile dalle 15 alle 18, permetterà ai partecipanti di conoscere direttamente alcune delle principali realtà del nostro territorio quali Ariston, Barilla, Clementoni, Fileni e Loccioni, i cui referenti daranno importanti informazioni riguardo a: l'azienda stessa; consigli per superare i test psicoattitudinali, se presenti; come costruire un curriculum efficace; suggerimenti per un buon colloquio di lavoro; posizioni per cui candidarsi all'interno dell'azienda; come entrare in contatto con l'azienda. Sarà inoltre possibile confrontarsi direttamente con ii referenti attraverso webcam e microfono e mandare loro il proprio curriculum. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Google Meet collegandosi al link che si trova nella sezione "Informazioni aggiuntive". Sarà possibile richiedere infine un attestato di partecipazione».