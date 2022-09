Magie, alchimie e horror make up: torna la notte delle streghe a Polverigi

POLVERIGI - Dopo uno stop forzato arriva la 31° Edizione della manifestazione più famosa di Polverigi "La Notte delle Streghe". Dalla prima edizione del 1987 sono passati ben trentacinque anni ma la voglia dei polverigiani di addobbare a festa con zucche, fantasmi, streghe, fate e mostri le vie e gli scorci più caratteristici del paese non si è assopita! Una festa che trae le sue origini da alcune credenze popolari legate agli spiriti maligni. "Polverigi vero paese stregato" da paese innocuo cambierà faccia. Ombre, ragnatele, giochi di luce, personaggi dell'oltretomba e simboli della morte renderanno la notte del 17 settembre una notte diversa e misteriosa, dove la paura verrà esorcizzata trasformandosi per incanto in divertimento e curiosità. Il centro del borgo sarà suddiviso in tre macro aree a tema: "Lo zoo delle streghe", "La scuola di stregoneria" e "Il borgo indemoniato". Diavoli, streghe, soldati e mostri in cartapesta accompagneranno i visitatori lungo il percorso. In programma spettacoli ed allestimenti ad hoc. Le Strie di Nogaredo intratterranno i bambini con laboratori, alchimie e piccole magie. Malefica, la perfida strega del male, farà strada per le vie del borgo, tra cartomanti e personaggi horror, con l'animazione di Fantasia, Sogno e Realtà.

A Villa Nappi ci sarà la possibilità di vedere da vicino i rapaci con La Casa dei Gufi o di farsi fare un Horror MakeUp da veri professionisti. Roccolo ospiterà la "Strada delle Chimere" a cura di Teatro Cinquequattrini mentre il Predicatore Itinerante e vari Demoni e Diavoli della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro non vi lasceranno scampo!

A concludere la serata, allo scoccare della mezzanotte, un grande ritorno per lo spettacolo pirotecnico, tutti con il naso all'insù per vedere l'ormai epica discesa della strega che dalla torre civica si lancerà per attraversare tutta la piazza, accompagnata dallo spettacolo di acrobatica e danza verticale "La Danza del Sabba" a cura di Materiaviva Performance con il contributo virtuale del video mapping di SaraLeone VirtualReality. Non potranno ovviamente mancare gli stand gastronomici: panini, piadine, primi e secondi a scelta, birra, vino ecc.

Il biglietto di ingresso, al prezzo di 5 euro , sarà acquistabile direttamente alle casse presenti ai quattro ingressi alla festa. Possibilità di prevendita nei giorni di giovedì 15, venerdì 16 dalle 17:30 alle 19:30 e sabato 17 settembre dalle 9:00 alle 12:00 presso l’Info Point di Via G. Leopardi (Aula Consiliare). Prezzo ridotto di 2 euro per i residenti del comune di Polverigi acquistabili solamente durante i giorni di prevendita.

Apertura casse sabato 17 settembre ore 17:00

Tutti gli aggiornamenti sul programma saranno visibili sul nostro sito https://prolocopolverigi.com e sulla pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/NotteStreghePolverigi