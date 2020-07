Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 31 luglio al 2 agosto

L'estate entra nel pieno, con temperature record e, salendo la colonnina di mercurio, sale anche la voglia di feste, aperitivi e cultura all'aria aperta. E allora ecco gli eventi di questo fine settimana.

Deejay on the sup

Sulle onde della musica con un evento on the road: presenti Dino Lanzaretti, biker viaggiatore, intervistato ed accompagnato da Francesco Frank Lotta e deejay Aladyn di radio Deejay.

Cena in bianco

A Morro d'Alba si può passare una serata chic vestiti dei colori dell'estate tra sapori e profumi.

Jazz Summer Festival

Al canalone della Mole Manuele Montanari, con special guest il clarinettista Gabriele Mirabassi, eseguirà musiche jazz tratte da celebri film italiani.

Ketama 126

Torna al Mamamia una stella della trap. Qui tutti i dettagli per vederlo dal vivo.

Corinaldo Jazz

Doppio concerto con "Confirmation" e "Jazz Mike around the world". Non mancano special guest durante la kermesse musicale.

La notte dei desideri

Anche Montemarciano aderisce all'iniziativa della costa adriatica e lo fa con candele e onde romanticissime.

Punta della Lingua

A Recanati, nel cortile di Palazzo Venieri, proiezione della videopoesia L’infinito di Giacomo Leopardi con la voce recitante di Neri Marcorè. Anteprima nazionale. Inizio alle 21,00.

Miss Italia

Tornano le selezioni della più bella dello Stivale. Questa volta a Sirolo.