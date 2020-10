Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 2 al 4 ottobre

Si inaugura ottobre con un week-end dalle temperature miti, perfette per scoprire manifestazioni, mostre ed iniziative in città aperte a tutti ma sempre nel rispetto delle normative anti contagio. Ecco dunque le più interessanti in zona.

Regata del Conero

Dopo il rinvio causa maltempo, torna l'evento tanto atteso dagli anconetani appassionati di barca a vela.

Campionato italiano di moto d'acqua

Da Marina Dorica parte una gara adrenalinica valida per le selezioni nazionali.

Buonasera Marche Show

Uno speciale dedicato allo sport come simbolo di inclusione. Ecco i dettagli di questo evento speciale.

Cineconcerto su Buster Keaton

Tre capolavori del cinema muto rivivono al Pergolesi.

Ma Bohéme

In scena al Pergolesi l'inclusione sociale con il progetto Opera H.

Night cars meeting

Auto ribassate e dai motori ruggenti attesi al Burger King.

Mario Giacomelli

Al liceo scientifico una presentazione sul maestro senigalliese.

Sagra della polenta

Con lo stoccafisso o la salsiccia, è sempre il piatto re delle tavole d'autunno.

Festival di clownerie

Un'appassionante kermesse per gli amanti della comicità più classica ed esilarante.

Mostra di fiori e piante

Piazza del Popolo si riempie di note floreali. Qui i dettagli di questa iniziativa.

Mariangela Vacatello

Si apre il festival Mugellini sulle note di quest'artista giovane e talentuosa.

Giuliano Carlini

Mostra dallo spirito naif a Montesicuro.