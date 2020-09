Cosa fare ad Ancona? Gli eventi del weekend dal 18 al 20 settembre

L'estate è ormai sulla via del tramonto ma non si ferma la voglia di vivere gli spazi all'aria aperta. Cultura, turismo, concerti in versione ridotta aspettano di essere gustati in questo weekend di settembre.

Raphael Gualazzi

In occasione del Pif di Castelfidardo sale sul palco l'artista urbinate.

San Giuseppe da Cupertino

Il patrono di Osimo diventa protagonista di una festa in versione più snella a causa delle norme anti contagio.

Giretto d'Italia

Gli amanti della bici non possono perdere questo evento a Jesi.

Maurizio Baglini

Sul palco con la Nona Sinfonia di Beethoven. Ecco il programma.

Direzione Parco Scenico

Passeggiata performativa orgnizzara dall'associazione Casa delle culture per coniugare natura e teatro.

Karaoke

Al Santa Monica torna il microfono aperto per tutti gli amanti dei grandi classici pop.

C'erano una volta

Al teatrino del Piano al via lo spettacolo per bambini da 4 anni.