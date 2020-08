Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 7 al 9 agosto

Per chi ancora lavora o per chi andrà in ferie, tra pochi giorni è il momento di pensare agli eventi da non perdere durante questo fine settimana. Dal centro città alla provincia ecco il weekend perfetto per voi.

Fabio Celenza e il suo "recital"

Da Kim Jong-un a Mick Jagger: il simpaticissimo doppiatore delle star è in città.

Banchina Quattro

Una sfilza di deejay set da gustare all'ombra del porto.

Omaggio a Pavese

Senigallia è pronta ad accogliere i turisti e non solo che vogliono godersi i tanti eventi in città.

Afro night

Al Pirates Beach serata tribale per tanto di aperitivo.

Percorsi di ascolto

Al chiostro San Francesco è la volta di ascoltare la "chitarra senza confini".

Acusmatiq XX20

Il festival di musica elettronica non poteva mancare neppure quest'anno alla Mole. Ecco gli artisti che si esibiranno.

Claudio Pasceri

Il violoncellista in concerto a Monte Murano.

Bertoli in concerto

Concerto del cantautore figlio di Pierangelo Bertoli al Cortesi di Sirolo.

Sagra della Porchetta

A Castellaro, località vicino Serra San Quirico, si gusta questo piatto squisito.