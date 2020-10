Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 30 ottobre al 1 novembre

Preoccupano i numeri dei contagiati che continuano ad aumentare, molti gli eventi annullati ma c'è ancora uno spiraglio per passare un fine settimana sereno per quanto possibile. Ci sono anche tanti eventi online che si possono gustare direttamente seduti in poltrona. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Oro delle Marche

Apre il negozio delle eccellenze. Qui tutte le informazioni.

Hallowink 2020

Tempo di tattoo, anche se in piena sicurezza, nel giorno più pauroso dell'anno.

Bacco, Tabacco e Venere

La mostra in onore della bellezza femminile.

Crepuscolo

Ultimo weekend per ammirare le opere a Bastione Sangallo.

Vite dei Santi

Al Museo Diocesano si ripercorrono le tappe più significative di questi personaggi straordinari.

InLingua... ad Halloween

Per i ragazzi c'è questa attività al contempo formativa e divertente.

L'arte salvata dal terremoto

Mostra itinerante per non dimenticare. Ecco dove si può vedere l'esposizione.

Genoma Scenico

La performance dal teatro si trasferisce online.

Eno-trekking di Halloween

Escursione da paura al Monte Conero.