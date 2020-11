Wedding Day digital edition: l'evento online tra intrattenimento e risate "nuziali"

In assenza della Fiera degli sposi, all’Abbazia Sant’Elena si tiene un evento unico ed esclusivo di moda e intrattenimento che sarà visibile online e in tv. Conduttori dell’evento sono Marco Zingaretti, reduce delle conduzioni di Miss italia e dalle Finali Nazionali del Cantagiro in coppia con Claudio Lippi, e Paola Caruso la “Bonas” di Avanti un Altro di Bonolis nonché volto noto di Pechino Express, famosa per aver partecipato insieme a Tommaso Zorzi nell'avventurosa gara in onda sulla Rai condotta da Costantino della Gherardesca.

L'evento andrà in onda domenica 8 novembre alle ore 21,00 sulla pagina facebook dell'Abbazia Sant'Elena. In programma c'è l'intrattenimento di The Shrimps, i Gamberetti, band da matrimoni con la partecipazione della ballerina Alice Bellagamba e di Lucia Fraboni nelle vesti di Ida Cioccolanti.

Messe in onda televisive: martedi 10 novembre alle ore 21,00 sul Canale 10 di Tv Centro Marche; mercoledi 11 novembre alle ore 23,40 sul Canale 10 di Tv Centro Marche e venerdi 13 novembre alle ore 21,10 sul Canale 11 di Tvrs Marche.