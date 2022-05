Walkabout, un viaggio tra parole e immagini

Il Teatro Comunale di Montecarotto (Ancona), venerdì 13 maggio (ore 21), segna una nuova tappa di Walkabout, un progetto di Sonia Antinori e Lucia Baldini. Dopo una residenza autoriale nella cittadina marchigiana, il progetto firmato da Sonia Antinori e Lucia Baldini si presenta nella sua nuova veste.



Walkabout, letteralmente “cammina intorno”, nasce nel 2007, dopo un viaggio di Sonia Antinori in Australia, alla riscoperta del valore rituale del camminare, risalendo come gli aborigeni, le linee della propria genia alla ricerca del sé. L’esperienza del viaggio si intreccia strettamente con il vissuto personale e familiare di Sonia Antinori, fino a diventare, durante il lockdown, una strada alternativa al movimento reale: un viaggio del pensiero, un vagabondaggio della memoria.

L’incontro con Lucia Baldini, fotografa di scena – fra teatro e danza – ha rappresentato un altro passaggio di questo progetto, ha aperto una nuova fase di sperimentazione: l'immagine racchiude un movimento, una geografia, e la fisicità di un corpo si racconta attraverso visioni.

“Piano piano abbiamo cominciato a esplorare – racconta Sonia Antinori – le emozioni provocate dai miei racconti di viaggio per tradurle in un altro linguaggio, quello dell'immagine, della fotografia”.