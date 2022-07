Walkabout, viaggio nell'arte al Seebay hotel

Ancona - Walkabout, il viaggio nell’arte di Sonia Antinori e Lucia Baldini fra parole e immagini, con TrainArt, il progetto europeo coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo, si trasforma ancora e nell’appuntamento di venerdì 8 luglio, ore 21.30, al Seebay Hotel di Portonovo (Ancona) presenta una nuova prospettiva.

Walkabout, nato durante il lockdown da un’urgenza di Sonia Antinori (autrice e regista) di trovare una strada alternativa al movimento reale, si trasforma quando nel 2021 incontra l’arte di Lucia Baldini, fotografa di scena – fra teatro e danza. Si apre così una nuova fase di sperimentazione: cambiando il punto di vista, le visioni dei luoghi attraversati si riflettono sui corpi, disegnando una geografia umana e una mappa culturale. E in Walkabout il viaggio – come sequenza di non luoghi, territori che si attraversano in un processo di conoscenza – coincide con una geografia del corpo in cui il verbo trova eco nella forma. Parole e immagini creano analogie fra i luoghi narrati e il viaggio interiore che si manifesta sulla pelle.

Venerdì 8 luglio gli ospiti del Seebay Hotel saranno spettatori esclusivi e privilegiati di un percorso artistico fra performance e installazione. Un evento unico che vede al centro del progetto l'albergo come il luogo di passaggio, il più emblematico in assoluto del nostro stare sulla terra, cioè un luogo a cui non si è legati per sempre, un luogo che siamo chiamati o siamo invitati ad attraversare per breve tempo.