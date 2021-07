"Viva Verdi": emozioni agli incontri musicali del chiostro

Per gli Incontri Musicali al Chiostro dell’Estate 2021 spazio a Giuseppe Verdi. Venerdì 23 luglio alle ore 21.15 il Tiepolo Brass Quintet propone un concerto dal titolo “Viva Verdi”, un omaggio al Cigno di Busseto a 120 dalla morte. Giuseppe Verdi è il compositore italiano più popolare tra il pubblico grazie a molte sue opere diventate oggetto di un vero “culto”. Il programma seleziona alcune tra le più belle arie e melodie arrangiate per il Tiepolo Brass Quintet in una versione assolutamente originale che farà appassionare tutti, grandi e piccoli, e non solo gli amanti della lirica.



La Tiepolo Brass, creata e diretta dal trombettista friulano M° Diego Cal, è un gruppo d’ottoni formato da musicisti che si destreggiano con virtuosismo e divertimento all’interno di un repertorio molto vasto, accomunati dal desiderio di far conoscere al pubblico le qualità e le sonorità degli ottoni. I componenti dell’ensemble sono tutti musicisti professionisti, diplomati in vari conservatori italiani e la loro attività spazia dalle collaborazioni con istituzioni orchestrali, all’attività concertistica, all’insegnamento. Un ensemble poliedrico ed eclettico, che accompagna lo spettatore in un viaggio musicale coinvolgente con l’esecuzione di brani originali per ottoni fino alle trascrizioni di famose melodie. Il concerto è organizzato dall’Accademia d’Arte Lirica di Osimo in collaborazione con La Via delle Arti – Tiepolo Musica, oltre che con l’Amministrazione Comunale e la Form-Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. Biglietto unico 3 euro, prevendita obbligatoria presso la Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice nel giorno dello spettacolo dalle 17 alle 21. Per informazioni ufficio Iat (800.228800). Obbligo di indossare la mascherina all’ingresso.