Provviste d'estate: Carla Vitantonio racconta la comunità Queer in Myanmar

Altro appuntamento imperdibile di “Provviste d’estate” il 2 luglio alle ore 19 presso la banchina del Lazzabaretto, dove si parlerà della comunità queer del Myanmar insieme a Carla Vitantonio, autrice del libro “Myanmar Swing". La scrittrice è nata in Molise e attualmente vive a Cuba, dopo aver trascorso quattro anni in Corea del Nord e due anni in Myanmar come capo missione per una Ong internazionale. Oltre a lavorare come cooperante, è attivista per i diritti civili e attrice.





All’incontro parteciperanno anche la bibliotecaria di Casa delle Culture Giorgia Sestilli e la libraia di Fogola Simona Rossi. L’accesso all’evento è gratuito e senza prenotazione. Per ulteriori info visitare la pagina Facebook di Casa delle Culture o Lazzabaretto.

