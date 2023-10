Abolire la violenza sulle donne, il convegno che vuole indicare la via per farlo

Immaginare un futuro in cui le donne possono vivere senza essere vittime di violenza da parte degli uomini e senza paura. È possibile. Se ne parla al convegno dal titolo "Violenza sulle donne. Società, famiglia, lavoro. Per un domani senza violenza e senza paura” che si terrà Mercoledì 25 ottobre ad Ancona al teatro Panettone, in via Maestri del Lavoro alle Ore 17:00.

L'incontro è aperto a tutti, organizzato dall'associazione culturale Auser “A Mente Aperta”. Sarà introdotto dalla presidente dell'associazione Loredana Pistelli che illustrerà le motivazioni dell'iniziativa e il percorso fatto dalle donne. Con la partecipazione della dott.ssa Margherita Carlini, psicologa, psicoterapeuta, criminologa forense, che da anni si occupa del fenomeno della violenza di genere nei centri anti violenza e formatrice a livello nazionale, esperta di valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza. È stata poi invitata come esperta in trasmissioni che trattano eventi di cronaca in Rai, Mediaset, La7, Sky, partecipando in qualità di esperta in programmi come “Donne vittime e carnefici” (La7); “24 ore per morire” (Fox Crime); “Celebrity hunted” (Amazon Prime) e “Fakinfit bugie o verità” (Nove).

Saranno presenti anche l'avvocata Roberta Montenovo, presidente dell'associazione "Donne e giustizia” che parlerà del ruolo dell'associazione e del lavoro quotidiano dei centri antiviolenza; dell’avvocata Bianca Maria Orciani, consigliera di parità provinciale, che parlerà delle violenze e moleste nei luoghi di lavoro. Modera il giornalista Stefano Pagliarini.