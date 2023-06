Dalla vigna alla tavola, il menù e gli abbinamenti: gli eventi enogastronomici della kermesse

MONTE SAN VITO - Protagoniste le colline marchigiane nella tappa del 3 giugno a Monte San Vito del progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio. Grazie alla selezione di vini e cantine di esperti sommelier che guideranno la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.

È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.

Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti. Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno.

Nel verde della campagna marchigiana, nel Ristorante Country house Gli Ulivi del Monte in Via Moruco 2C, a Monte San Vito sabato 3 giugno sarà possibile apprezzare le specialità di terra abbinati con vini marchigiani. Inizio della degustazione alle ore 20,00, per prenotazioni 388 823 0897.

Menù

Carpaccio di vitellone Marchigiano igp su letto di misticanza con frutti rossi e olio alla menta azienda agricola Mancinelli

in abbinamento con SPUMANTE METODO CLASSICO 1934 Romagnoli Rosato

Mezza manica artigianale Mancini con guanciale croccante, pomodorini caramellati, pepe nero pestato e pecorino della Vallesina

in abbinamento con LACRIMA DI MORRO D’ALBA “SENSAZIONI” Mancinelli

Arrosto di vitellone marchigiano al forno con patate aromatizzate

in abbinamento con ROSSO CONERO “COLLE LAURO” Carletti

Tartelletta crema e nocciola

in abbinamento con MOSTO FERMENTATO “KANTICO” Tenute Pieralisi