"Viniamo Numana", una serata dedicata al Conero e ai suoi vignaioli

Una serata dedicata completamente al Conero. “Viniamo Numana” riunisce le migliori cantine della zona, vocata alla coltivazione del Signor Montepulciano. Gli ospiti vignaioli permetteranno di degustare il loro Rosso Conero anche in rosa, oltre ai loro bianchi e bollicine.

L’appuntamento è per lunedi’ 17 Agosto dale 19 alle 23 in piazza del Cavalluccio, via Leopardi a Numana. Ingresso libero - Degustazione 12 Euro che dà diritto a ricevere:

Bicchiere ufficiale con tasca + assaggio 3 vini in qualsiasi delle 9 cantine presenti + piattino stuzzichini di Marche Salumi Per gli appassionati e solo su prenotazione (posti limitati - scrivere a viniamonumana@gmail.com), durante la serata ci saranno due seminari con degustazioni dedicati ai rosati del Conero (ore 19.30) e all’annata 2004 del Conero (ore 21.45), un’orizzontale nell’anno della nascita della DOCG.