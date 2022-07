Una carriera tra aneddoti e verità, c’è attesa per lo show di Vincenzo Mollica ai piedi del Conero

SIROLO- Cresce l’attesa per l’evento del 4 agosto al Parco della Repubblica di Sirolo dove il giornalista Vincenzo Mollica, a partire dalle 21.30, racconterà aneddoti e curiosità sulle celebrità intervistate nel corso della sua lunga carriera al seguito del mondo dello spettacolo. Sarà uno show intitolato "DoReCiakGulp: conversazione di un cronista tra parole e canzoni" a tutto tondo, frizzante e in prima persona, destinato a raccogliere il gradimento del folto pubblico (le previsioni sono quelle di un sold out) sotto le stelle della riviera del Conero.

Mollica, 69 anni e storico collaboratore della Rai e di decine di altre testate d’interesse nazionale e non solo, ha sofferto a causa di diverse patologie degenerative della vista come l’uveite, il glaucoma e l’iridociclite plastica. E’ stato anche affetto dal morbo di Parkinson e dal diabete mellito ma non ha mai perso la sua passione per il mondo del giornalismo. Sanremo lo conosce come le sue tasche tanto da rivestirne sia il ruolo di inviato che quello di opinionista. Sarà emozionante ascoltare i suoi racconti, in un’estate sirolese all’insegna dello show.