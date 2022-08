Il maestro Vince Tempera atteso ospite del Summer Jamburee con un inedito omaggio a Fred Buscaglione

Domani sabato 6 agosto al Festival internazionale Summer Jamboree di Senigallia, il Maestro Vince Tempera e Vik Marzioli frontman della band “Swing Vik and the Doctors of Jive”, saranno tra gli attesi ospiti della serata.

Tra i brani in scaletta, un inedito arrangiamento del Maestro Vince Tempera di un famosissimo brano del grande Fred Buscaglione che verrà eseguito dalla “Abbey Town Jazz Orchestra” diretta dal Maestro Tempera che per l’occasione suonerà anche il pianoforte, il tutto impreziosito dalla graffiante voce di Vik Marzioli. «Torno sempre molto volentieri nelle Marche per la bellezza del paesaggio e la grande accoglienza del pubblico – ha detto il Maestro Vince Tempera – Il Festival Summer Jamburee a Senigallia è uno degli appuntamenti italiani estivi più divertenti e credo che sia il Festival più grande in Europa dedicato alla musica degli anni 40 e 50. Per l’occasione presenteremo un omaggio a Fred Buscaglione, ho appositamente realizzato un nuovo arrangiamento per grande orchestra del famoso brano “Guarda che luna” un tributo ad un grande artista nell’anniversario dei 101 anni dalla sua nascita» Compositore di canzoni e di famose sigle dei cartoni animati come Ufo Robot e Goldrake, tastierista e arrangiatore di Francesco Guccini, Vince Tempera ha attraversato il rock negli anni Settanta con band come i Pleasure Machine e Il Volo, ed è stato tra i protagonisti della grande stagione della canzone d'autore, ha lavorato con Lucio Battisti e con Mina, ha arrangiato brani per Loredana Bertè, Marcella Bella e Giuni Russo e per oltre trenta anni ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo.

L’appuntamento serale, assolutamente da non perdere, è in Piazza Garibaldi a Senigallia, sul palco centrale del Festival Summer Jamburee.