La solidarietà porta una buona "vibe": un live show peri 35 anni di Iom Ancona Onlus

Da venerdì 21 gennaio dalle 22 alle 24 e per dieci venerdì consecutivi, nell’ambito degli eventi per celebrare i 35 anni di attività dello Iom-Ancona Onlus, Claudio Bonvecchi e un gruppo dei professionisti “radiologi” faranno decollare il progetto “Vibe”, un mini show live radio realizzato negli studi Melody Maker di Ancona e diffuso in tutta la regione in contemporanea da Radio Arancia, Radio Conero e Radio Velluto di Senigallia oltre allo streaming.

«Vibe – racconta Bonvecchi – una volta la settimana intende riportare al centro del villaggio della comunicazione la radio pensata, un po’ colta e un po’ sbarazzina con il suono buono di quelle cose che non ascoltano più». La conduzione e il sound di Claudio Bonvecchi verrà intervallato dai dj set di Claudio Ricotti e Davide Domenella con le contemporary show news curate da Marco Bonty e la supervisione tecnica di Cristiano Vaccaroni: tutto live dal Melody Maker.