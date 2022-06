I "via Verdi" inaugurano i concerti al Passetto: al via The Time Machine Tour

ANCONA – Il Parco del Conero apre la sua stagione estiva ospitando l’unica tappa cittadina del The Time Machine Tour dei Via Verdi. La band anconetana sarà sul palco del Passetto sabato 11 giugno dalle ore 21.15 per un concerto gratuito organizzato dall’Ente Parco del Conero in collaborazione e con il contributo del Comune di Ancona.

I Via Verdi chiuderanno l’iniziativa “Il Parco del Conero al Passetto” appuntamento multidisciplinare che fa da preludio al Festival del Parco che inizierà giovedì 23 giugno con l’Inaugurazione del Teatro del Conero a Sirolo alle 21 e si concluderà con la Festa del Parco nel weekend 8-9-10 e realizzata con il contributo di Confcommercio.

Il programma de “Il Parco del Conero al Passetto” comincia alle 18 all’ascensore del Passetto con la presentazione della nuova cartellonistica informativa con la presenza anche della Sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, dell’Assessore all’Ambiente Michele Polenta e del Presidente dell’Ente parco Daniele Silvetti. La passeggiata condurrà i presenti ai laghetti dove si terrà un incontro formativo sull’Erpetofauna nel Parco (anfibi e rettili), con la presenza di un punto informativo del Parco con il gazebo gestito con l’ausilio degli studenti del IIS Savoia Benincasa. Quindi alle 19.30 al Bar “L’Ascensore del Passetto” la premiazione dei vincitori del contest “Apericonero”, aperitivo realizzato dagli studenti del IIS Einstein-Nebbia di Loreto in collaborazione con gli Albergatori della Riviera del Conero, Gin del Conero, Lanari, Moroder, Sauro Strologo.

La serata poi sarà tutta dedicata alla band anconetana dei “Via Verdi”. Nel corso del concerto il Passetto si illuminerà di verde per omaggiare il Parco del Conero il cui confine nord è rappresentato proprio dal Passetto, le Grotte e la Falesia. Il 25% della città di Ancona è all’interno dell’area protetta.