Segreti e storie di via della Loggia, tour (gratis) in notturna

A partire dall'8 si va alla scoperta di una delle più antiche e prestigiose strade di Ancona, via della Loggia, con un programma di visite guidate organizzate dal Comune di Ancona in collaborazione con l'Arcidiocesi Ancona - Osimo. In questo modo si vuole valorizzare la storica via nella fase conclusiva dei lavori di riqualificazione che hanno visto sostituire l'asfalto con un pavimento in pietra arenaria. Le visite guidate, gratuite e a cura di guide turistiche professionali, interesseranno i tanti siti e monumenti che si trovano lungo il suo tratto: dall'antico e nobiliare Palazzo Benincasa alla quattrocentesca Loggia dei mercanti, da via Sottomare ai ciò che resta dei vicoli di via Saffi fino a Palazzo degli anziani e ai magazzini del porto romano. Il clou del programma prevede però la visita degli interni e dei sotterranei della chiesa di Santa Maria della Piazza dove la Diocesi sta anche allestendo un presepe.

Il calendario: 8, 10; 17; 24; 31 dicembre; 6 e 9 dalle ore 17 alle 19. 12, 19, 26 gennaio, dalle 21 alle 23. Appuntamento e prenotazione obbligatoria allo IAT Edicola di piazza Roma. Per prenotarsi si può chiamare il 339.2922855 oppure inviare una email a: edicola.iat@comune.ancona. it. La partecipazione sarà consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e solamente a chi è munito di Green Pass.