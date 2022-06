Verdicchio in festa: a Montecarotto dal 7 al 10 luglio

La storica manifestazione del Verdicchio in Festa di Montecarotto, dopo due anni di pausa a causa della pandemia, giunge alla trentatreesima edizione e quest’anno avrà luogo dal 7 al 10 luglio.

Il Verdicchio in Festa è una manifestazione che ha sempre avuto al centro il prodotto principe del territorio e questo vino bianco d’eccellenza, premiato in competizioni nazionali e internazionali. Il Verdicchio in festa coinvolge le Associazioni e le imprese di prodotti tipici del territorio in un evento che si svolge nel centro storico di Montecarotto e celebra il vino in atmosfere estive, nel suo connubio con il cibo del territorio, l’arte, la musica. Tutto questo, tra spettacoli e mostre, nella cornice di un borgo storico e suggestivo delle colline marchigiane, Montecarotto, dal quale apprezzare il territorio, i paesaggi, i tramonti e la brezza estiva con un buon calice di Verdicchio in un’atmosfera senza tempo.

L’evento avrà un’anteprima in esclusiva organizzata con la community di Instagram igancona e la cantina Sabbionare, venerdì 24 giugno (info e iscrizioni via DM Instagram @igancona) con una visita dei tesori di Montecarotto, all’azienda agricola e una degustazione al tramonto.

La manifestazione avrà inizio giovedì 7 luglio presso il Teatro Comunale, con il convengo dal titolo “Montecarotto, terra di Verdicchio e paese di Orologiai e Organari”, dando spazio alla strategia turistica, economica e culturale di Montecarotto e del territorio nei prossimi anni. Saranno ospiti esponenti della cantina Moncaro per l’innovazione nella viticoltura e nella produzione vitivinicola, esperti dell’orologeria antica, l’Associazione Organistica Vallesina, che illustreranno i punti di forza del territorio e delle due forme di artigianato di eccellenza che nei secoli ha reso celebre Montecarotto in tutta Italia nei secoli scorsi.

La festa come sempre offre la degustazione guidata dai sommelier della FISAR Marche in piazza del Teatro, per apprezzare in maniera cosciente e mirata le eccellenze del territorio, ma anche stand enogastronomici delle associazioni culturali e sportive del paese, con un’offerta culinaria variegata e accompagnata sempre da ottimo Verdicchio e vini del territorio.

Tra gli spettacoli, varie proposte artistiche tra cui concerti, dj-set, incontri e laboratori.

Giovedì 7 Montecarotto incontra la nuova star de “La pupa e il secchione” di Canale 5, Valentina Matteucci, per un’intervista sulla sua affascinante ascesa nel mondo dello spettacolo.

Ma Verdicchio in festa è anche arte: oltre alle esposizioni di talentuosi artisti, venerdì 8 avrà luogo una sessione di Appennello, un aperitivo/laboratorio, guidato da un artista che guida i partecipanti a dipingere una tela mentre sorseggiano dell’ottimo Verdicchio, mentre sabato 9 l’artista Andrea Silicati svolgerà una sessione di “Faccia a Faccia”, dipingendo ritratti ad acquerello dei partecipanti (info e iscrizioni via whatsapp al 3278587252).



Questo e molto altro a Montecarotto dal 7 al 10 luglio. Programma e aggiornamenti su facebook e instagram @verdicchioinfesta e su https://fb.me/e/1KtNemHK4