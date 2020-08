Ventimilarighesottoimari in giallo: il programma del weekend

Weekend in noir con il festival Ventimilarighesottoimari in giallo. Ecco il programma della kermese per questo fine settimana

Sabato 22 agosto

Alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro “Vengo a prenderti” di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente Caparzo, giunge in quel luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone Massacesi.

di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente Caparzo, giunge in quel luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone Massacesi. Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che vedrà protagonisti Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri “La danza del gorilla” e “I cerchi nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di Milano. Non la solita metropoli smart e friendly luogo del lusso e delle opportunità ma piuttosto una città dalle mille contraddizioni e differenze che cambia ogni giorno vendendosi ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

Domenica 23 agosto