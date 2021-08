Festival del giallo: ultimo appuntamento con lo scrittore ex poliziotto Tullio Avoledo

L'ultima giornata del Festival del noir e del giallo civile Ventimilarighesottoimari inGiallo ha in programma l'incontro con Daniela Tagliafico con il suo romanzo d'esordio Le coniugazioni del potere e con Tullio Avoledo che presenta in anteprima il suo ultimo romanzo Come navi nella notte.

La kermesse si chiude domani 26 agosto partendo alle 18:30 all'Angolo Giallo - Giardini Scuola Pascoli con Daniela Tagliafico con il suo libro Le coniugazioni del potere. È il romanzo d’esordio dell'autrice, per molti anni vicedirettrice del TG 1 Rai. È la storia dell’incapacità di chi è stato celebre di uscire dai riflettori riadattandosi alla normalità della vita. E della voglia matta di mantenere a tutti costi il potere anche utilizzando mezzi illeciti.

L'appuntamento serale invece alle 21:30 sempre all'Angolo Giallo - Giardini Scuola Pascoli è con Tullio Avoledo che presenta in anteprima il suo ultimo romanzo Come navi nella notte. Marco Ferrari è un ex poliziotto che ha dovuto lasciare l’Italia per andare a vivere in Germania, a Friburgo, dov’è diventato uno scrittore di gialli di successo. Costretto a tornare nel suo paese d’origine dopo la morte del padre, diventa testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia deserta. Imbarcatosi di slancio in un’indagine personale che si dipana tra una Trieste oscura e una spiaggia friulana meta dell’invasione giovanile della Pentecoste, Marco è costretto a districarsi tra misteriosi antiquari e balli in maschera, politicanti corrotti e agenti nazisti.

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso libero, è comunque necessario prenotarsi direttamente sul sito Ciao Tickets oppure direttamente nel luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio.