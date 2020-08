Premio Enriquez 2020: Arturo Cirillo e Velia Papa premiati a Sirolo

Arturo Cirillo e Velia Papa saranno premiati per i loro rispettivi lavori con il riconoscimento Franco Enriquez 2020: domenica 30 agosto alle 19,00 al teatro Cortesi si terrà la sedicesima edizione del Premio nell’ambito del quale verranno premiati l’attore regista Arturo Cirillo nella sezione teatro classico e contemporaneo come miglior attore per la sua interpretazione nello spettacolo La Scuola delle Mogli e il direttore di Marche Teatro Velia Papa nella categoria Festival e Rassegne, nella sezione Direzione Artistica per Inteatro Festival e il lavoro fatto su Marche Teatro.

«Arturo Cirillo ne "La scuola delle mogli" - si legge nel comunicato di presentazione del premio Enriquez - con la sua consueta finezza e intelligenza firma il suo terzo Molière, calando il testo in un’atmosfera farsesca in cui però ben si intravede il fondo gelido, sostanzialmente amaro della vicenda. Nell’approccio del regista-attore napoletano la vicenda di Arnolfo, il protagonista che, ossessionato dal timore dell’infedeltà coniugale, alleva fin dall’infanzia una ragazzina, Agnese, tenendola segregata e immersa nell’ignoranza più totale nella speranza di farne una futura moglie virtuosa, viene spinta verso un clima da pantomima surreale e addirittura da autentico balletto. Lo spettacolo funziona come un piccolo meccanismo perfetto anche grazie all’esuberante prova di tutti gli attori. Cirillo tratteggia un Arnolfo dalle molte sfumature, un orco truce e disperato, condannato a sprofondare nella propria solitudine». Premiata anche Velia Papa nella Categoria Festival e Rassegne viene premiata per il suo impegno sociale e civile: «Per l’affermazione e la rinascita - prosegue la nota - in ambito nazionale e internazionale, di un festival che ha anticipato i tempi e proposto negli anni nuovi modi di concepire l’Arte e la Comunicazione, per le scelte culturali di alto profilo civile per le coinvolgenti proposte di teatro, danza, performance, musica».