Tuffarsi in mare con il sorriso: torna al "nuotata di Mezzavalle"

Domenica 24 luglio torna la Nuotata di Mezzavalle, la 15esima manifestazione non agonistica, organizzata dal Comitato Mezzavalle Libera in collaborazione con Vela Nuoto Ancona.

L'iniziativa è nata per rimarcare il diritto dei bagnanti a nuotare in sicurezza nella fascia di 300 metri dalla riva interdetta alla navigazione. Il ritrovo per i partecipanti alla iniziativa è sulla spiaggia di Mezzavalle (zone docce), iscrizioni dalle 9.45, partenza un’ora dopo.