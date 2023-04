Scoprire Vanvitelli, al via le celebrazioni con il tour dedicato al grande architetto

Un tour dedicato alle opere di Luigi Vanvitelli ad Ancona, una nuova porta affacciata sull'acqua, una mostra, un convegno internazionale, un percorso artistico contemporaneo. Questi sono gli ingredienti con cui Ancona partecipa alle celebrazioni vanvitelliane.

In occasione dei 250 anni dalla morte del grande architetto, si è creato un Comitato per le celebrazioni che, sotto la guida della Reggia di Caserta, ha pianificato alcuni grandi eventi internazionali. Questi eventi vengono, poi, affiancati da iniziative delle città e dei territori legati alle vicende del Vanvitelli, tra le quali spicca il capoluogo marchigiano. L'evento internazionale scelto per Ancona è il grande convegno che si terrà alla Mole dall'8 al 10 giugno. Il convegno è curato dalla Reggia di Caserta con il sostegno della Regione Marche e l'organizzazione di Comune di Ancona e Fondo Mole vanvitelliana.

Accanto a questo evento Ancona sviluppa iniziative proprie, con un calendario destinato ad arricchirsi, ma che ha già i suoi punti fermi. Per scoprire quanto sia importante il segno di Vanvitelli ad Ancona, si inizia con una serie di visite guidate. Gli itinerari sono tre : "dal centro storico al colle Guasco", 29 aprile, 20 maggio e 10 giugno, con partenza da piazza Roma alle 16:00; "dal centro storico al porto antico", 6 e 27 maggio, 17 giugno, con partenza da piazza Roma alle 16:00; "la Mole e Porta Pia", 13 maggio, 3 e 4 giugno, con partenza dalla Corte della Mole alle 16:00.

Gli itinerari sono gratuiti e condotti da guide turistiche professioniste. Le prenotazioni, obbligatorie fino ad esaurimento dei posti disponibili, vanno comunicate allo IAT l'Edicola di piazza Roma telefonicamente (anche su Whatsapp): 339.2922855. Il secondo evento è l'apertura della Porta ad acqua della Mole Vanvitelliana. La Porta ad acqua è l'ultimo ingresso della Mole rimasto ad affacciarsi direttamente sul mare. Per molti anni, la sua banchina ha ospitato imbarcazioni di pescatori. Oggi è stata liberata, ripulita e restaurata ed è pronta a rimanere spalancata durante gli orari di apertura della Mole Vanvitelliana, offrendo uno scorcio indimenticabile tanto dall'interno quanto dall'esterno della Mole. La porta sarà aperta il 6 maggio alle 18 e 30. con un evento aperto al pubblico.

Dal primo giugno al 26 settembre la Pinacoteca Civica di Ancona ospiterà la mostra “In quell’opera ei veramente si mostrò grande artista”, Vanvitelli e Ancona - Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto. Saranno esposti disegni, stampe e dipinti che illustrano i progetti e le committenze delle opere del Vanvitelli. La mostra sarà arricchita da una serie di conferenze e incontri. Nel corso del 2023, inoltre, La Mole, riconosciuta con Legge Regionale Polo per lo sviluppo del talento giovanile e soggetto culturale dedicato al contemporaneo, ospiterà una serie di installazioni di opere d'arte messe in dialogo con l'architettura vanvitelliana. Infine, le celebrazioni vanvitelliana hanno dato l'opportunità ad Ancona di creare un nuovo Grand Tour, già svelato parzialmente dagli itinerari proposti. Il Grand Tour vanvitelliano, ideato e curato da Marta Paraventi e Annalisa Trasatti è un percorso fortemente identitario per Ancona, dal momento che l'architetto venuto da fuori ebbe l'occhio e la capacità di determinare il futuro della città esaltandone l'arco portuale preesistente, e punteggiandola di opere immortali, tra cui, naturalmente, proprio la Mole Vanvitelliana. Il Grand Tour sarò corredato di materiali ad hoc e di formazione per i professionisti del turismo, e verrà proposto a MSC e ad altri operatori come tour ufficiale della città di Ancona.

Le iniziative in questione sono a cura di Ancona Tourism, con La Mole, Museo Tattile Statale Omero, Pinacoteca Civica, L'Edicola IAT, FAI Delegazione Ancona, Museo Diocesano Ancona, Museo Archeologico Nazionale. Il convegno internazionale e le iniziative connesse sono a cura di: Reggia di Caserta, Ministero della Cultura, Direzione Regionale dei Musei, regione Marche, La Mole Ancona, Fondo Mole Vanvitelliana