"Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?": in scena Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta giungono nelle Marche con la nuova attuale e acutissima commedia Scusa sono in riunione... ti posso richiamare? in scena il 23 febbraio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, il 24 febbraio al Sanzio di Urbino, il 25 febbraio a La Fenice di Senigallia e il 26 febbraio al Gentile di Fabriano nelle stagioni promosse dai rispettivi Comuni con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Gabriele Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa, affidando alla travolgente e carismatica Vanessa Incontrada il ruolo della protagonista. Donne e uomini con l’animo diviso tra ambizioni e bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un'esistenza dipendente dalla tecnologia, che non lascia spazio a sane relazioni interpersonali. Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo, si ritrovassero protagoniste di un reality show televisivo? Un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull'ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.

Per informazioni: Amat 071 2072439 e biglietterie circuito www.vivaticket.com, anche online, biglietterie dei teatri Civitanova 0733 812936, Urbino 0722 2281, Senigallia 071 7930842 / 335 1776042, Fabriano 0732 3644. Inizio spettacoli: Civitanova Marche ore 21.15, Urbino, Senigallia e Fabriano ore 21.