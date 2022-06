Valerio Lundini e i Vazzanikki allo Spilla Festival: tutte le informazioni sul concerto

Prezzo non disponibile

Un nuovo grande nome va ad arricchire il cartellone di Spilla 2022, promosso da Comcerto, il 20 luglio alla Mole Vanvitelliana di Ancona in collaborazione con AMAT. Si tratta di Valerio Lundini & i Vazzanikki con Il primo tour dopo il drammatico scioglimento. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con il suo spettacolo teatrale, il comico romano salirà questa estate sul palco di Spilla con uno show musicale assieme alla band con cui collabora da più di dieci anni. Uno spirito rock’n’roll, le numerose gag e i momenti di improvvisazione renderanno ogni data unica e diversa dalle altre.

Il primo tour dopo il drammatico scioglimento è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia. La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo Il Mansplaining spiegato a mia figlia e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa sia dal pubblico, il comico romano porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a Una pezza di Lundini) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense. Il tour di Valerio Lundini & i Vazzanikki nelle principali rassegne estive della penisola italiana è prodotto da VignaPR e DO7 Factory.

Valerio Lundini – Voce e Pianoforte

Andrea Angelucci – voce e chitarra acustica

Carmelo Avanzato – basso e voce

Flavio Denovellis – chitarra elettrica

Gianluca Sassaroli – batteria

Olimpio Riccardi – Sax

Biglietti in vendita da mercoledì 11 maggio, ore 12, nei canali Vivaticket.