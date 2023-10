"La luna sott'acqua", al CInema Italia il documentario onirico sul Vajont

ANCONA - Fare memoria del passato, per non dimenticare, per non sparire nel vuoto delle celebrazioni di facciata, per ridare dignità al presente e una base al futuro dei luoghi e della popolazione. Sono questi gli input che arrivano dalla visione del film documentario LA LUNA SOTT’ACQUA, diAlessandro Negrini, che sarà proiettato alCinema Italia con il patrocinio del Comune di Ancona il prossimo mercoledì 25 ottobre alle ore21.00. Una serata-evento, che vedrà la presenza in sala dello stesso registache dialogherà con il pubblico nella presentazione e nel dibattito post-film, a cura degli operatori culturali dell’Associazione CGS Dorico – APS.

Alessandro Negrini, già apprezzato autore a livello internazionale per i docu: Paradiso(2013) e Tides (2016), peraltro entrambi presentati anche in Ancona, firma un docu atipico nello stile della sua cifra personale: non già la semplice ricostruzione cronachistica degli eventi, piuttosto un affresco dalle tinte oniriche che mette in scena testimonianze di gente comune in un flusso narrativo di voci (meravigliosa quella di Maria Pia di Meo) e immagini dalla forte valenza estetica e di significato.

Il film è il frutto di un lavoro sul campo quasi decennale, a Erto, uno dei luoghi più colpiti dall’evento del ‘63 e conferma l’autore (qui coadiuvato da Fabrizio Bozzetti per la sceneggiatura) un affabulatore attento ed efficace nel cucire storie e riflessioni che rimandano alla necessità di fare memoria da cui ripartire per il futuro. Ne emerge un prodotto cinematografico, impegnato, fortemente “politico” nella sua accezione più nobile; necessario, eppure delicato ed evocativo al tempo stesso. La serata è uno degli appuntamenti in programma per l’autunno 2023 del “cartellone itinerante”: Frammenti dalla Biennale – Frammenti di Festivalche si svolge nelle due Sale: Italiae Cinemazzurro grazie alla collaborazione fra CGS Dorico APSe Teorema Cinema.