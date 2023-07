Sognare in musica al Parco del Conero: arriva l'orchestra giovanile Marche Music College

SIROLO – Prosegue l’edizione 2023 del Festival del Parco al Teatro del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo con il concerto, venerdì 7 luglio alle 21.30 ad ingresso libero, dell’orchestra giovanile Marche Music College. Diretta dal Maestro Alessandro Marra rappresenta un interessante unicum senza la presenza di professionisti all’interno della compagine orchestrale.

La “Marche Music College – Orchestra giovanile”, formazione di 35 elementi con 25 archi e 10 fiati, ragazzi di eta? compresa tra i dodici e i ventidue anni, provenienti da tutte le Marche, proporrà al pubblico del Teatro del Conero un programma classico ma di facile ascolto nella prima parte e un programma dedicato alle musiche da film nella seconda (da Williams a Morricone). Il titolo della serata è “Sguardi: dal Barocco alla musica da film” con musiche di Dall’Abaco, Vivaldi, Giacomucci, Morricone, Guinod.

L’intento principale e? combinare e promuovere le molteplici espressioni dell’esperienza musicale, muovendosi parallelamente sia nel campo concertistico sia in ambito didattico, mettendo sempre al primo posto la socialità? e la condivisione dei comuni interessi dei ragazzi cosi? da motivare e incentivare lo studio della musica e della pratica strumentale individuale e di insieme.

“Con questo secondo appuntamento – dice Riccardo Picciafuoco Presidente del Parco del Conero – desideriamo offrire, è proprio il caso di dirlo essendo un evento gratuito, un’opportunità sia al pubblico di ascoltare musicisti giovani ma che coltivano il proprio talento con passione ed impegno cimentandosi su brani noti ed orecchiabili passando una piacevole serata, sia agli stessi artisti di esibirsi nell’ambito di un Festival del Conero che ha accolto e continuerà a prevedere grandi artisti e giovani emergenti proponendo vari stili musicali”. Il Festival del Parco con la direzione artistica di Roberto Raffaelli proseguirà domenica 9 luglio, unico evento a pagamento, con il concerto con posto unico a 15 euro acquistabile sul circuito Vivaticket in collaborazione con la Fondazione Lorenzo Farinelli: “The power of love: IF per Lorenzo Farinelli” per accogliere i grandi successi degli anni Ottanta.

La Fondazione Lorenzo Farinelli, in collaborazione con il Parco del Conero, ripropone la grande festa musicale per ricordare Lollo e sostenere la lotta contro i linfomi. Dalla settimana successiva poi al Festival del Conero 2023 sono previsti eventi formativi ed informativi presso la rinnovata sala convegni del Centro Visite del Parco dedicati ai temi della biodiversità mentre all’Archeodromo del Conero ci saranno serate a tema dedicate alla storia e all’archeologia.