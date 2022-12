"L'urlo della farfalla", la lezione-spettacolo su Jim Morrison e il Mito di Dioniso al Teatro Panettone

ANCONA - “L'urlo della farfalla” ovvero “The Scream Of The Butterfly” è la lezione-spettacolo su Jim Morrison e il Mito di Dioniso con Cesare Catà e le musiche di: Ludovica Gasparri (piano e voce), che sarà in scena il 10 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Panettone, nell'ambito della rassegna Made in Marche.

Attraverso un racconto della vita e della figura del poeta rock-star Jim Douglas Morrison, lo spettacolo propone un'esplorazione filosofica e culturale dell'antico mito di Dioniso che, in forma post-moderna, ebbe in qualche modo a rivivere nella figura luminosa e maledetta del frontman dei Doors. Nella lezione-spettacolo, che vede la presenza di un attore-narratore e di una cantante-musicista, si alternano letture drammatizzate dei testi di Morrison, canzoni riarrangiate del repertorio dei Doors, e uno storytelling originale in cui la narrazione del mito ellenico si intreccia con quella della biografia del poeta e performer americano.