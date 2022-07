Uno, nessuno e centomila. Enrico Lo Verso sul palco di Sirolo

Prezzo non disponibile

Enrico Lo Verso, torna in teatro al parco della Repubblica di Sirolo il 25 luglio con uno spettacolo classico, ma estremamente attuale. In scena: Uno, nessuno e centomila.

Lo spettacolo, come è stato definito dalla critica, è una seduta di psicanalisi, in cui un conturbante, quanto istrionico Lo Verso, attraversa i meandri della conoscenza e restituisce al pubblico risposte, quelle semplici che fanno parte della nostra quotidianità, ma a cui spesso, presi dalle sovrastrutture sociali, non sappiamo guardare.

Lo spettacolo è prodotto da Ergo sum produzioni. Info 327 9097113 Biglietti on line www.ciaotickets.com e presso Turismo Numena, Via Flaminia angolo Via Avellaneda.