"Una stella in fuga", lo spettacolo dal cuore d'oro: sold out alla prima, stasera si replica

ANCONA - Sold out alla prima, stasera replica de "Una stella in fuga", spettacolo teatrale di beneficenza allo Sperimentale e patrocinato dal Comune di Ancona. L'iniziativa nasce dalla collaborazione delle Opere Caritative Francescane, che si occupa di accoglienza di persone affette da HIV e Aids, e dall'Orto del Sorriso, realtà che offre lavoro a persone svantaggiate. A entrambe sarà destinato il ricavato.

Lo spettacolo è realizzato grazie anche all'Acmo di Ancona (Centro Musicale Orlandini) e alla parrocchia del Santa Croce di Pietralacroce. Attori non professionisti, che si sono messi in gioco da appassionati di teatro. Ieri sold out per la prima serata. Stasera seconda e ultima replica alle 20,30 (ingresso a offerta libera). Testi e regia di Marco Federici, Federico Lancellotti e Anna Maria Monsù. Coreografie di Camilla Novelli.