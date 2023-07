Lo spettacolo made in Ancona fa il pieno di cuore: raccolti 7mila euro per comprare defibrillatori

ANCONA - Night show “Una scossa al cuore”, l’evento andato in scena domenica 16 luglio alla Mole Vanvitelliana con protagonisti i comici Stefano “Rana” Ranucci, Stefano “Stinga” Calabrese e le band Folkantina, Kurnalcool (artisti rigorosamente “made in Ancona”) è stato un vero elogio all’ ”anconetanità”. Una serata per divertirsi e allo stesso tempo contribuire a rendere Ancona città cardioprotetta. Sono stati infatti raccolti oltre 7mila euro (i conteggi esatti sono ancora in corso) che serviranno per l’acquisto di nuovi defibrillatori da posizionare in zone strategiche del capoluogo. In rappresentanza delle istituzioni sono stati presenti il Consigliere Marco Ausili per la Regione Marche, l’assessore Manuela Caucci, il consigliere Luca Marcosignori per il Comune di Ancona e il professor Valerio Temperini per l'UNIVPM. L’evento organizzato da Unbeatables Odv, patrocinato da Comune di Ancona e Regione Marche, ha visto la partecipazione di oltre 700 spettatori che già dalle 20 hanno riempito la corte della Mole Vanvitelliana. “La città ha risposto alla grande - il commento del presidente di Unbeatables Odv Simone Ambrosi - stiamo già pensando a nuovi eventi anconetani che uniscano divertimento e solidarietà”

Unbeatables Odv nasce ad Ancona nel 2016 e riunisce ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite. E’ impegnata ad offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e a sostenere la ricerca scientifica per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa (MCI).