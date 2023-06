"Una scossa al cuore", lo spettacolo per sensibilizzare sulla protezione del cuore

ANCONA - Con il patrocinio del Comune di Ancona, l'associazione Unbeatables- che da tempo collabora con il progetto del Comune “Ancona, città cardioprotetta- ha organizzato per domenica 16 luglio alla Mole una serata di spettacolo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cardioprotezione e più specificamente sull'importanza di installare i defibrillatori (DAE) in numerosi punti del territorio comunale.

“Una scossa al cuore”, questo il titolo dello spettacolo, che vedrà la partecipazione dei comici Stefano “Rana” Ranucci e Stefano “Stinga” Calabrese e la musica live dei Folkantina e dei Kurnalcool:. Lo show porterà sul palco della Mole risate, musica e anche solidarietà dato che i proventi verranno devoluti al progetto di cardioprotezione omonimo (“Una scossa al cuore”) che ha l’obiettivo di donare defibrillatori alla città. Inizio ore 20:00. I biglietti sono in vendita sul circuito vivaticket.

L'associazione Unbeatables è formata da ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite e dal 2016 è impegnata a offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica. Grazie ad una raccolta fondi da essa promossa di recenti sono stati acquistati con il contributo di una pluralità di donatori 11 defibrillatori a uso pubblico che vanno ad integrare quelli acquisiti dall' Amministrazione comunale per il progetto “Ancona città cardioprotetta “ a partire dal 2021, in collaborazione con Rotary e Rotaract Club Ancona, che da allora hanno donato 4 defibrillatori.



“Dare con “Una scossa al cuore” il nostro contributo al progetto del Comune di Ancona è per noi occasione di grande soddisfazione- ha sottolineato il presidente di Unbeatables odv, Simone Ambrosi. Spero che i cittadini si sentano parte di questo progetto e contribuiscano con le loro donazioni a completare le ultime postazioni da realizzare”. Parallelamente proseguono ad Ancona i corsi gratuiti di Formazione BLSD rivolti ai cittadini maggiorenni, utili per apprendere l'utilizzo del defibrillatore e le manovre salvavita, organizzati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona.