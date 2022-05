Un Castello senza finestre: prima alle Muse

Un castello senza finestre in prima nazionale, sabato 28 maggio alle ore 21,30 presso il Teatro delle Muse.

L'evento, fortemente voluto dalla Fondazione Ospedali Riuniti Ancona Onlus, è a scopo sociale, per un Ospedale non solo luogo di cura, ma spazio di vita, di speranza, di condivisione tra chi cura e chi è curato, tra Professionisti e Cittadini.

La finalità, attraverso l'incasso della biglietteria, è quello di contribuire alla ristrutturazione della sala di attesa della Clinica Chirurgica dell'Ospedale di Torrette. Ingresso unico: 15 euro Prenotazioni: 071.52525 - 320.5623974 oppure

sul sito VivaTicket.