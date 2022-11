"Le parole della filosofia", Umberto Galimberti apre la rassegna al teatro Sperimentale

ANCONA - Sarà il noto Filosofo e psicanalista Umberto Galimberti ad inaugurare la XXV edizione della rassegna “Le parole della Filosofia”, la più longeva rassegna filosofica in Italia, ideata nel 1996 dal professor Giancarlo Galeazzi, già presidente della Società Filosofica Italiana, sezione di Ancona. Ancora una volta in 25 anni sarà il Teatro Sperimentale ad accogliere il pubblico di anconetani e non solo, affezionati all'iniziativa, nel tempo abbinata ad altri eventi, in primis “A scuola di Filosofia”, che si svolge presso la sede dell'Università Politecnica delle Marche, “ Le Ragioni della Parola”, ed altri eventi sotto l'etichetta complessiva di Festival del pensiero Plurale, proprio a significare la pluralità dei saperi e dei contributi portati all'attenzione del pubblico, del tutto gratuitamente con l'intento di divulgare il pensiero e il ragionamento filosofico tra i cittadini di ogni età e livello culturale.

L'ingresso alla serata è come sempre gratuito, ma data la popolarità del relatore, si richiede la prenotazione sulla piattaforma evenbrite (www.eventbrite.it/e/biglietti-le-parole-della-filosofia-XX5-edizione-461699013177) collocate nel primo semestre. Il successo della rassegna è stato tale da portare alla organizzazione di una seconda rassegna nella seconda metà dell’anno denominata “Le ragioni della parola” a carattere pluridisciplinare; ulteriori iniziative si sono aggiunte per la celebrazione di alcune giornate mondiali del libro e della filosofia che si sono tradotte in due rassegne denominate “Libri per pensare” e “La filosofia nella città”.

Rassegna e festival sono possibili grazie al sostegno di alcune istituzioni, tra cui primeggiano da sempre la Società Filosofica Italiana di Ancona e il Comune di Ancona , alla collaborazione costante dell’agenzia di comunicazione “Lirici Greci” di Francesca Di Giorgio e, da questa edizione della associazione culturale Picus di David Miliozzi. La venticinquesima edizione è dedicata a “La Verità”- e vedrà come coordinatore Antonio Luccarini, che presenterà gli ospiti al Teatro Sperimentale raccogliendo il testimone dell'amico Giancarlo Galeazzi.