In estate la VII edizione di UlisseFest: arriva ad Ancona la festa del viaggio di Lonely Planet

ANCONA - Da venerdì 5 a domenica 7 luglio Ancona diventerà il luogo di incontro per viaggiatori, blogger, fotografi, autori, giornalisti e artisti. UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet arriva nel capoluogo marchigiano, in omaggio alla sua tradizione itinerante e a conferma della capacità con cui il mondo del viaggio sa coinvolgere figure professionali diverse e un pubblico eterogeneo. UlisseFest (www.ulissefest.it) è il festival del viaggio di Lonely Planet organizzato dalla casa editrice EDT, partner unico di Lonely Planet in Italia, che da oltre 30 anni pubblica le famose guide. In cartellone, come da tradizione, ci saranno incontri, reading, spettacoli, film, concerti e dj set che risuoneranno per tre intense giornate.

Nelle passate edizioni il festival ha catturato l’attenzione di molti spettatori ed ha consentito a un vasto pubblico di incontrare ospiti italiani e internazionali, accomunati dalla grande passione per il viaggio. "La scelta di Lonely Planet ci onora moltissimo - afferma l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli - e consente alla nuova pianificazione turistica del capoluogo marchigiano di assumere una fisionomia ancora più marcata e autorevole. Essere la sede di UlisseFest ci permette infatti da un lato di avere un volano importante verso il pubblico italiano e internazionale e, dall'altro, di proseguire nel percorso di valorizzazione del turismo e dei "turismi" della nostra città, che possiede peculiarità importanti, ormai storiche e consolidate. Un esempio tra i molti è la valenza del Museo Omero, struttura unica a livello mondiale, che con le sue riproduzioni artistiche e monumentali esplorabili con il tatto, senza l'ausilio della vista, coniuga i concetti di arte, di storia, di inclusione e di innovazione. Un grazie speciale va a Mobilità&Parcheggi che è sempre disponibile a sostenere le iniziative dell'Amministrazione comunale”.

"Lonely Planet rimane nelle Marche, regione con cui abbiamo iniziato un percorso con Best in Travel nel 2020 e proseguito con una serie di altri appuntamenti, come Visit Industry Marche, con la pubblicazione di nuove guide dedicate ai territori delle Marche e il progetto MaMa, Marca maceratese – dichiara Angelo Pittro, direttore artistico del festival. – Per due edizioni siamo stati a Pesaro e ora ci spostiamo ad Ancona, crocevia di culture, borghi bellissimi, lo strepitoso mare del Conero e l'ottima cucina. UlisseFest è un'ulteriore tappa che va a consolidare il rapporto ormai strutturato di Lonely Planet con la regione Marche." UlisseFest sarà anche presentato alla prossima edizione della Bit di Milano: il 4 febbraio, alle 11,30 nell'appuntamento dedicato alla città di Ancona all'interno dello Stand della Regione Marche, l'assessore Berardinelli, i dirigenti e i tecnici comunali, i vertici di Regione Marche e Lonely Planet incontreranno gli operatori del settore su questo tema.