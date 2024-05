Tutti in forma con lo stocco a Tipicità in Blu

Indirizzo non disponibile

Lo stoccafisso all’anconitana è una vera e propria icona, rinomata e ben conosciuta da buongustai e gourmet. E non solo nel Belpaese! Come tanti capisaldi della cucina italiana, la sua ricetta è codificata ed intoccabile. Eppure, alle 19:00 di sabato 18 maggio, dal Club amici del mare della Marina Dorica di Ancona arriverà, con l’evento Stoccafisso all’anconitana e piatto sano, un’autentica provocazione. Vale a dire: e se provassimo a trasformare lo stoccafisso all’anconitana in un piatto adatto agli amanti del fitness?

La sfida è stata lanciata dalla società “Piatto Sano” che per l’occasione presenterà una personalissima versione del celebre piatto, studiata per essere bilanciata e adatta a tutti i regimi alimentari. A questa “provocazione” risponderà l’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana che proporrà la succulenta, gustosissima ed inconfondibile tradizionale versione del piatto.

Per info e prenotazioni www.tipicitainblu.it e 392 69 999 92.