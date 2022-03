Tutti Contro Tutti: Maurizio Battista approda alle Muse

Indirizzo non disponibile

Maurizio Battista, il 21 dicembre, al teatro delle Muse di Ancona, con lo spettacolo, “Tutti Contro Tutti”, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e da Skyline in collaborazione con Alhena Entertainment.

Il comico romano, a pochi giorni dalla riapertura dei teatri di giugno scorso, è stato fra i primi a ripartire con coraggio, presentando “Che Paese è il mio Paese” in un tour estivo: è riuscito così a portare il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre.

Biglietti in vendita dal 4 marzo su Ticketone da 25 a 48 euro.